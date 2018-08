"Yo no soy un político más, ni soy tradicional": Camilo Alleyne

El precandidato presidencial en las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Camilo Alleyne realizó fuertes señalamientos sobre el PRD, las Planillas de la Asamblea y la crisis política y social del actual gobierno.

Señaló que existen actos de corrupción y justicia que no condena ni hace mérito de la Ley. “El país sigue todos los días con la gente en procesos de manifestaciones, protestas e informidades y no hay satisfacción del estado de bienestar de los ciudadanos”, indicó.

“Yo no soy un político más, ni soy tradicional toda mi vida me he dedicado a mi profesión y todos los que me conocen , saben muy bien que mi vida ha sido transparente en mi trabajo y en mi ejecutoria”, aseveró el exministro de salud.

Sobre la polémica planilla 080 de la Asamblea, Alleyne dijo a sus compañeros que estén en corrupción en ese Órgano o en cualquier acto, que el PRD tiene el compromiso con el país y en conjunto con liderazgo diferente con gente que tiene probidad y no con los políticos de siempre el mismo “discursito” y con candidaturas de 20 años para “venir a hacer más de los mismo”.

Advirtió al país que si “quieren más de los mismo”, verán las consecuencias que se están viviendo en el actual gobierno y corrupción como el gobierno de Ricardo Martinelli.

“Les pido que me apoyen, que se unan al cruzada cambiar y transformar a este país; no podemos seguir en más de los mismo”, dijo Alleyne en el marco de la recordación de la desaparición física de Omar Torrijos Herrera, fundador del PRD.

El Tribunal Electoral (TE) anunció que desde este 31 de julio de 2018 se establecen los 45 días calendario para que el partido realice campaña y contrate propaganda electoral en los medios de comunicación social, previa a su elección primaria del 16 de septiembre.

Redacción: Darys Araúz Somoza

Información: Reinelda Álvarez