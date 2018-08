Fiscalía insiste en no revelar el nombre del testigo protegido

En la reanudación de la fase intermedia de la causa abierta contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuestas escuchas ilegales, tras una pausa de dos semanas, el magistrado fiscal Harry Díaz respondió a la defensa que solicitó una serie de "correcciones" al escrito de acusación, entre ellas que se revelara la identidad del testigo protegido.Díaz también dio a conocer los detalles que habían solventado en el escrito de acusación, el cual pasó de 30 a 48 páginas, debido a las modificaciones pedidas por la defensa del diputado del Parlacen. “Reformulamos el escrito de acusación sin modificar la estructura de los hechos", dijo Díaz.El fiscal explicó que, de todas las solicitudes de la defensa, accedieron a tres grupos fundamentales puesto que a su juicio “todas las demás están claras”.El primer grupo es referente a los hechos de tipo penal, el segundo grupo es sobre los tratados, declaraciones o normas que no se precisan cuáles son en la acusación y el tercer bloque, es en el que no se detallan las modalidades en que se realizaron las escuchas telefónicas.El fiscal se mantuvo en la postura de no revelar la identidad del testigo protegido, señalando que debe mantenerse la reserva conforme a lo que establece el Código Procesal Penal.De igual manera, argumentó que no se revelará el contenido de los siete cuadernillos que hay dentro de la investigación, afirmando que “si esta información llega a manos de la defensa, no tenemos garantías de que los testigos no sean objeto de ataques y persecución”.La defensa del expresidente Martinelli, a tavés del abogado Sidney Sittón solicitó al magistrado de Garantías, Gerónimo Mejía un receso para poder confrontar las modificaciones sustentadas por la fiscalía y aquellas solicitudes que, según Sittón, no fueron corregidas por Díaz.Por su parte, el magistrado Mejía indicó que “la audiencia se encuentra en una fase crítica e importante”, y pese a la oposición de la fiscalía, querellantes, concedió el receso solicitado por la defensa de Ricardo Martinelli, para revisar el documento de acusación ampliado.Según el magistrado Mejía, la fase de acusación culmina hoy, cuando se reanude la audiencia, a las 9:30 a.m., en el salón audiencias del Segundo Tribunal de Justicia.RedacciónredaccióInstagram: metrolibreptyTwitter: @metrolibrepty