Minsa detecta irregularidades en cinco farmacias de Colón

Medicamentos vencidos, sin registros sanitarios y de dudosa procedencia, entre otras irregularidades, fue el resultado de un operativo sorpresa desarrollado por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (MINSA) en varios locales comerciales que se dedican a la venta de medicamentos en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón. La directora Nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau, explicó que se visitaron cinco farmacias, donde se encontró a personal no idóneo para efectuar esta labor, además de fármacos de dudosa procedencia que no se pueden comercializar.Lau destacó se sacó de circulación unos 40 renglones de medicamentos, que sumaron unas 120 medicinas, entre los cuales se encuentran fármacos para enfermedades crónicas, contra la tos, anti-congestionante.El MINSA procederá a imponer las multas a los responsables de los comercios reincidentes; mientras que a los que incurren en la falta por primera vez se les citará.Las acciones de vigilancia sanitaria se mantendrán no solo en Colón, sino en todo el país, para verificar que las farmacias ofrezcan al público medicamentos de calidad, puntualizó Lau.