Nuevo gerente de la Zona Libre de Colón apunta a nuevos mercados para su administración

Geovani Ferrari, nuevo administrador de la Zona Libre de Colón dijo que buscará nuevos mercados como parte de las metas trazadas para su administración, estas declaraciones fueron dadas luego de realizar una reunión con el Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China Hang Chan-Fung, el martes en la ciudad de Colón.



Ferrari sostuvo que se comprometerá a volcar sus esfuerzos para que la Zona Libre contribuya más a la provincia de Colón. Explica que lo hará a través de la Gobernación de Colón y de la Alcaldía del distrito en donde hay dos figuras con las que formará equipo. “Creo que fue lo que faltó en el pasado, conformar un equipo por la provincia de Colón”, manifestó.



“La Responsabilidad social de la Zona Libre de Colón es una de las áreas en donde sentimos debemos fortalecer la zona franca, ese es un aspecto en donde vamos a ser puntuales, porque podemos reclutar y atraer lo que es la atención del resto del país para Colón, donde podemos hacer obras que son muy necesarias para esta comunidad”, agregó el nuevo administrador.



Asegura que para recuperar el volumen de la Zona Libre de Colón hay que atraer inversión.



“Tenemos que mejorar las cosas que internamente. Como país podemos hacer y para eso ya hemos preparado una agenda con algunas instituciones de Estado que a través del tiempo han tomado ciertas determinaciones que no son positivas para la Zona Libre de Colón y creo que de esa hay que enmendar un buen número y lo otro es la promoción de la zona franca, hay que hacer un mercadeo inteligente. Tenemos que ir a mercados donde no tenemos presencia. Hay que buscar nuevos productos que aún no tenemos dentro de la Zona Libre es una labor que no va ser fácil”, concluyó.

El Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales Han Chang - Fung extendió al Grnte. Giovanni Ferrari, invitación para visitar China y profundizar en la propuesta de ZLC como hub logístico de productos alimentarios.#2julio #UnidosLoHaremos pic.twitter.com/lpZz0zK4NO — Zona Libre de Colón (@zolicol) 2 de julio de 2019