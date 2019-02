Autoridades de Chiriquí se reúnen para establecer medidas de seguridad durante el carnaval

La gobernadora Aiveth Montenegro, junto a estamentos de seguridad, se reunieron en la Cámara de Comercio de David para analizar las acciones y estrategias a seguir durante los operativos de seguridad para los días de Carnaval en Chiriquí.

La gobernadora Montenegro destacó que la FTC está trabajando en conjunto y de manera coordinada para garantizar el bienestar y seguridad de la comunidad en todos los sectores, no sólo desde el punto de vista de emergencia y seguridad, sino también en el tema de salud y calidad de agua que utilizará durante el Carnaval.



Informó que para este jueves 28 de febrero se activará la Fuerza de Tarea Conjunta, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) estará activado desde el sábado 2 de febrero hasta el miércoles 6 del mismo mes.



“Siempre estaremos preocupados por el bienestar y seguridad de la comunidad, y estas coordinaciones con la FTC tiene por principal objetivo garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos de la provincia”, dijo la gobernadora Montenegro.



El Comisionado Sisinio Nuñez, jefe de la cuarta zona policíal de Chiriquí, indicó que los dispositivos de seguridad de la Policía Nacional se han activado para cubrir los carnavales en Dolega, Querévalos y David.



“También se ha extendido ese dispositivo de seguridad a las playas y balnearios, para tener un control de desplazamiento de las personas hacia estos sitios, pero también se contempla un recurso importante a la seguridad residencial”, explicó el comisionado Nuñez.



El Comisionado en jefe de la zona policial de Chiriquí apeló a la colaboración de la ciudadanía en cuanto a la seguridad de su entorno.



“Nuestra mejor planificación no se concluye si el ciudadano no participa y no es cuidadoso de su propio entorno, así que el llamado a la ciudadanía para que sea su primer anillo de seguridad”, aconsejó el comisionado Nuñez.



Douglas Gómez, de la comisión de seguridad de la Cámara de Comercio de Chiriquí, aseguró que esta agrupación empresarial se siente satisfecha por la coordinación de todos los estamentos de seguridad para las próximas fiestas de Carnaval.

“Le agradezco a la gobernadora Montenegro y a todos los estamentos por estas reuniones de seguridad que redundan en beneficio y buenos resultados a la comunidad que es lo que se quiere”, dijo Gómez.