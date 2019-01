Dictan detención provisional a sujeto por distribución de montajes pornográficos con fotos de Porcell

La juez de Garantías de Chiriquí, Jacqueline Montenegro, decretó la detención provisional, a un hombre de 34 años de edad, imputado por el delito de lesiones personales, tipo psicológicas (violencia de género), en perjuicio de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, por un hecho ocurrido el pasado mes de agosto de 2018.







La juez Montenegro, en una audiencia que duró dos horas, este domingo 20 de enero de 2019, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, legalizó la aprehensión, dio por formulada la imputación y luego de escuchar al Ministerio Público y defensa pública, impuso la detención provisional al joven, medida que solicitó la Fiscalía.







La juez indicó que decretó esta medida cautelar, porque a su consideración y de acuerdo a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, existen riesgos procesales como la destrucción de pruebas y riesgo a la víctima, basado en que el imputado puede obtener un equipo tecnológico y continuar con la afectación a la señora, debido a que durante la aprehensión se borraron las imágenes que lo vinculan, además se demostró que él fue la persona que subió las fotos, y existe el peligro de fuga, ya que es un delito que tiene una pena de cinco a ocho años de prisión.





La fiscal coordinadora de Litigación, Jaisa Morales, emitió sus argumentos basados en elementos de convicción como la denuncia presentada por la señora Kenia Porcell, el examen psicológico que indica una afectación debido a que habían cuatro fotos, en donde se observa una mujer en posiciones pornográficas y a su lado, la foto de la víctima, en donde la ofendían, lo que consideró como una humillación y vejación a su persona, además de un daño emocional. Por tanto, se indicó como delito el de violencia de género en su artículo 138- A del Código Penal.







La defensa pública, Micaela Morales, no se opuso a la aprehensión, pero sí a la imputación, al considerar que el tipo de delito no es calificable en este caso, aunado a que la prueba psicológica no determina que la afectación haya dejado incapacitada a la víctima, y se opuso a la medida cautelar, porque es un joven que no tiene antecedentes penales, que no significa un peligro para la víctima, y solicitó la medida cautelar de detención domiciliaria, prohibición de salida de Chiriquí y vigilar que no tenga ningún equipo tecnológico.







Este hecho se registró el pasado mes de agosto, cuando supuestamente publicaron en Instagram cuatro fotografías de una mujer muy parecida a la víctima, en posiciones pornográficas.



Este lunes se llevará a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la Audiencia de Garantías a un segundo aprehendido.

