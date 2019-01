Peregrinos de la JMJ aprovechan para hacer turismo de compras en ZLC

Alrededor de 140 peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud aprovecharon para realizar turismo de compra dentro de la zona franca panameña; abriendo con ello una importante oportunidad para incentivar las ventas en este emporio comercial.





Los visitantes procedentes principalmente de Argentina, Chile, Checoslovaquia, Colombia, Honduras, Brasil y Ecuador, visitaron el edificio de la administración donde recibieron una inducción referente al sistema de operación de la zona franca, sus beneficios, movimiento logístico y comercial.





Adicionalmente, los peregrinos efectuaron compras de perfumería, cosméticos equipos electrónicos, ropa, calzados, bisutería y otra variedad de artículos.





“No me imaginaba como era la Zona Libre y me he quedado sorprendido, cuando estas en el extranjero y dices que vienes para Panamá el punto de referencia es el Canal y la Zona Libre de Colón. Es impresionante su buena estructura organizada y señalizada, la brillante conectividad y volumen de tiendas de lo que menos te imaginas”, dijo unos de los peregrinos visitantes.





Por su lado el gerente de la ZLC Manuel Grimaldo, dio la bienvenida a los peregrinos visitantes y los que próximamente llegarán. “Hemos ampliado las unidades de seguridad y apoyo policial en la zona franca; igualmente la instalación de más baños portátiles para uso público”.





El gerente Grimaldo se mostró abierto a colaborar con la disposición personal de la ZLC para que apoye a los operadores turísticos que traen peregrinos a conocer la zona franca y sirvan de guía en las diferentes tiendas del área segregada.





La JMJ Panamá 2019 se realizará del 22 al 27 de enero donde llegarán peregrinos de 187 países y contará con la presencia del Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio).





El Gerente de la Zona Libre de Colón reiteró su colaboración y apoyo al poner a disposición de la organización de la JMJ en Colón, el suministro e instalación de carpas, servicio de ambulancia, transporte y personal voluntario para las actividades de la JMJ, que además será respaldada con el servicio de seguridad de Zolicol.