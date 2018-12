Denuncian despidos masivos en Municipio de Arraiján

Funcionarios de diferentes departamentos del Municipio de Arraiján aseguran que dos horas después de que la alcaldesa encargada del distrito, Militza Palma, tomó posesión su equipo de trabajo empezó a repartir las cartas de despido, son alrededor de 100 personas que se quedaron sin su empleo.





Arelis Villarreal, quien fungía como asistente de la Dirección de Ingeniería Municipal, dijo que ayer fue notificada de que se le destituía de su puesto, a eso de las 4:40 de la tarde.

“Lo que causa incertidumbre entre todos los compañeros es que ayer mismo tomó posesión la señora Militza Palma, ratificada a través del Concejo. Ella destituyó a todos los jefes y directores de departamentos sin ninguna razón”, expresó.

Villarreal asegura que no es abogada, pero buscó asesoría legal y le explicaron que es una falta administrativa, que está cometiendo un delito porque existe un proceso y un tiempo para llegar a esta acción.

Miguel Herrera, quien laboraba en la Casa de Justicia del distrito, reveló que fue destituido hoy y que el próximo miércoles dos de enero, a las 9:00 a.m., estarán en las instalaciones de la Alcaldía de Arraiján para llevar la carta de reconsideración.

“No sabemos por qué nos despidieron. Cuando ella habló dijo que no iba a tocar a nadie y empezó a barrer. Solo se queda un mes, creemos que es por venganza porque tiene problemas con el Alcalde. Si tiene que investigarlo, que lo haga, pero por qué tiene que tocar a los compañeros que no tenemos nada que ver con eso”, aseveró.

Yaribeth Gómez, quien era la directora de Recursos Humanos, cuenta que ayer a las 11:09 de la mañana fue notificada, de forma verbal, que debía desalojar las instalaciones del municipio por una persona ajena a la entidad.

“En ese momento la persona no estaba nombrada para yo entregarle el puesto y entregarle la documentación de la institución. A las 4:00 p.m., de ayer empezaron a entregar las primeras 35 cartas y hoy van 69 personas notificadas de la destitución. Hay otros compañeros que se encuentran incapacitados, que no están en la institución y no les han hecho la entrega, al igual que los que están de vacaciones. Aproximadamente son 100 personas”, relató.

ML | Algunas de las cartas de destitución que entregaron a los funcionarios.

ML | Aseguran que en el día de hoy, viernes 28 de diciembre, les impidieron la entrada a la institución con policías.

ML | Algunos de los funcionarios que se mantenían afuera del Municipio de Arraiján.