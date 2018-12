Funcionario del Municipio de Colón no cobran el XIII mes por crisis de recaudación

A pesar que el Gobierno ordenó el pagó de la tercera partida del XIII mes el pasado 4 de diciembre, funcionarios del Municipio de Colón, denuciaron que no han recibido su desembolso.

En declaraciones del alcalde del distrito de Colón Federico Policani afirmó que esperaba hacer el pago el viernes, pero no fue posible.



La primera quincena del mes de noviembre, fue pagada por el Municipio a sus empleados con un retraso de más de diez días, debido a la baja recaudación que se produjo en esta dependencia del gobierno local colonense, sostuvo el Alcalde, quien indicó que la situación económica de la municipalidad no es la más sana, debido fundamentalmente a más de 800 comercios que han tenido que cerrar sus puertas afectados por el tema de la renovación de Colón.



El Alcalde Policani aún no ha presentado el ante proyecto de Presupuesto de gasto e inversiones del Municipio de Colón para el año 2019, sin embargo ya está anunciando recortes para que el próximo año, no se repita la situación económica que ha afectado sobre todo al Municipio durante el fin de año.

Según el burgo maestre colonense, espera que para el 2019 las recaudaciones mejoren con los nuevos centros comerciales que se construyen en Colón, se dé pie firme al arranque del Puerto Libre, y nuevas empresas se instales en la ciudad.



Policani, advierte que se trabaja con nuevos proyectos y estudios que permita el aumento de los ingresos como lo es el estudio de la instalación de parquímetros dentro de la ciudad, así como poner en efecto las sanciones a las infracciones que se produzcan a las normativas de Policía entre las que se encuentran: ruido excesivo, la venta o expendio de licor sin los permisos correspondientes, uso de aceras, plazas, parques y otros espacios públicos sin autorización, libar licor en vías públicas; entre otras faltas presentes en el artículo 49, Capitulo XI “Competencias del Alcalde del Distrito de la Ley 16 del 17 de junio del 2016 “Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria”