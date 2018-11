Anati entrega mil títulos de propiedad en Chiriquí

Como parte del plan de adjudicación masiva de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se realizó la quinta megaentrega de mil títulos de propiedad en la provincia de Chiriquí para otorgar la seguridad jurídica de sus tierras a personas, que en su mayoría, se dedican a las actividades agropecuarias.

Ulises Montoto, uno de los beneficiados con su título de propiedad, dijo sentirse contento porque tenía once años esperando por su escritura, para él la tierra es como oro negro, por eso asegura que no venderá el predio que tiene en Alanje, donde sembró pasto para hacer pacas con las que alimenta a sus cabras y ovejas. Ahora podrá poner en práctica el proyecto que anhelaba con un producto no tradicional: el saril, que no requiere de mucha fumigación, se cosecha en verano y se vende bien en los mercados.

El administrador general encargado de la Anati, Adolfo Noiran, dijo que historias como la del señor Montoto son un ejemplo de cómo puede cambiar la calidad de vida de las familias cuando se cuenta con la legalidad de sus tierras. Con esta entrega se favorecieron más de 4,500 personas que residen en doce distritos de la provincia, especialmente en Tolé, Alanje, Bugaba y David.

Además, se entregaron 7 títulos de propiedad a la Diócesis de David para legalizar las tierras de varias capillas y parroquias.

Con la actual administración, en Chiriquí, se han entregado 5,669 títulos de propiedad, beneficiando a más 25,000 personas. El acto se realizó en el Gimnasio del Instituto David, en donde también se contó con la presencia de directores nacionales de la institución, con los servicios de diversas entidades y autoridades locales.

La Anati tiene programado realizar en los próximos días entregas en las provincias de Herrera (300 títulos de propiedad), Panamá (400 títulos de propiedad), Colón (147 títulos de propiedad en Salamanca), Veraguas (300 títulos) y cierra el ciclo de giras el 28 de diciembre en Bocas del Toro, en donde también se entregarán un 500 títulos de propiedad.