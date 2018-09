Indígenas Bribri denuncian violación de sus derechos humanos

El Consejo Nacional Bribri de Panamá, máxima autoridad del pueblo originario ubicado en Bocas del Toro, denunció formalmente, mediante un comunicado, a la señora Dora Gutiérrez, de quien alegan es una importante dirigente política del oficialista partido Panameñista que pretende "utilizar su influencia partidista para que las autoridades de la provincia y del Gobierno Nacional, en violación a la ley panameña, desconozcan la existencia del pueblo Bribri y al Rey Joaquín González como representante legítimo del pueblo Bribrí de Panamá".El comunicado detalla una serie de acciones irregulares como movilizar a moradores de la comunidad de Las Delicias para exigir el desconocimiento del pueblo Bribri, tomarse las oficinas de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) en Bocas del Toro y presionar a esta institución para que no les otorgue el título de propiedad colectiva que exigen los originarios; así como traer líderes indígenas Bribí de Costa Rica para indicar que son pueblos ticos y no panameños.Además, los indígenas Bribrí denuncian que la dirigente Panameñista ha violentado toda convivencia pacífica en la región, promoviendo el enfrentamiento de las comunidades latinas contra los originarios, creando un peligroso escenario de conflicto que pudiera tener consecuencias impredecibles.Los directivos de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá-COONAPIP y su Presidente Marcelo Guerra, reaccionan enérgicamente frente a esta nueva violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular la afrenta que una dirigente política de gobierno lleva adelante, desconociendo al histórico y tradicional pueblo Bribrí y su máxima dirigencia en la figura del Rey Bulú Joaquín González."Exigimos de inmediato el cese de hostilidades contra este pueblo originario y le pedimos al gobierno que cese las violaciones a las leyes panameñas que protegen a nuestros pueblos, que cesen las invasiones de las tierras Bribri, que cesen las acciones discriminatorias y que este pueblo pueda recibir el título de propiedad colectiva que proteja sus tierras y sus recursos, de lo contrario se tomarán acciones enérgicas", señaló Marcelo Guerra.Recientemente, las autoridades Bribri presentaron un recurso legal ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se obligue a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) de Bocas del Toro, a que le de protección a las tierras colectivas de la comunidad Bribri.Indican los originarios que presentaron la solicitud de títulos de tierras colectivas desde diciembre del año 2015, han pasado 3 años y ahora la señora Dora Gutiérrez relacionada con al Partido Panameñista en el poder tiene interés especial sobre estas tierras y está utilizando todas sus influencias para quitarle lo poco que le queda de tierra a los Bribri.Los indígenas y las autoridades de la COONAPIP advierten que si no reciben respuestas positivas del gobierno nacional y de la Corte Suprema de Justicia en los términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviarán una petición a Washington D.C. pidiendo protección para el pueblo y personales para el señor Joaquín González y Magdalena González.