Confirman detención provisional hombre que atropelló a una oficial de la Policía

La detención provisional fue la medida cautelar personal, que confirmó el Tribunal de Apelaciones de Panamá Oeste, este lunes 17 de septiembre de 2018, a un hombre de 27 años de edad, imputado por los delitos contra los servidores públicos y lesiones personales, en perjuicio de una agente de tránsito de la Policía Nacional, hecho ocurrido el sábado, 8 de septiembre de 2018, en la Espiga de La Chorrera.EL Tribunal de Apleciones estuvo conformado por los magistrados: Fernando Alonzo (presidente), Adilio González, y Elkis Martínez, y basaron su decisión en la desatención al proceso por la forma en que se materializó el hecho, en la cual, el imputado desatendió el alto que le ordenó la unidad de tránsito, luego la arrolló y huyó del lugar.Con respecto a un posible riesgo a la comunidad por parte del imputado, los magistrados señalaron, que en la presente causa, al investigado se le imputaron dos tipos penales, y en ambos casos tienen como fundamento, el atentar contra un servidor público en el ejercicio de sus funciones, acotó el Tribunal.En cuanto al riesgo de afectación de pruebas, y a la víctima, los magistrados consideraron que no se acreditó objetivamente que el imputado esté en capacidad de afectar a los mismos, pues la fiscal hizo referencia que el vehículo involucrado está a órdenes de la fiscalía.Y en cuanto al riesgo a la víctima, el Tribunal consideró que las lesiones ocasionadas a la agente de tránsito de la Policía Nacional, son parte del mismo hecho investigado, es decir, no se tiene por acreditado dicho riesgo a futuro.El Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal Anabelis Jaén, peticionó al Tribunal de Apelaciones, que se confirmara la decisión del juez Xavier Flores, del pasado 12 de septiembre de 2018, cuando se le decretó detención provisional por los 6 meses que dure la investigación.La Defensa Pública estuvo representada por la licenciada Ekaterina González, quien pidió para su representado, se le concediera la medida cautelar de reporte periódico, así como la prohibición de no acercarse a la víctima, y que se le prohibiera conducir vehículos a motor, en el término que dure la investigación.El licenciado Antony Fernández, asesor legal de la Policia Nacional, se adhirió a lo peticionado por el Ministerio Público, en que se le mantuviera la detención provisional al imputado, debido a los riesgos procesales como la desatención al proceso.Este hecho ocurrió el pasado sábado, 8 de septiembre de 2018, cuando un conductor de un vehículo, tipo taxi, desatendió la señal de alto que diera una agente de tránsito de la Policía Nacional, la impacta con el vehículo, la arrolla, y posteriormente se da a la fuga.