Propondrán el cierre de seis Juntas Comunales en el Oeste por crisis financiera

Más de cinco concejales propondrán hoy durante la sesión del Consejo Municipal de Arraiján el cierre de 6 juntas comunales de las 8 que hay, entre ellas la de Cerro Silvestre, Burunga, Nuevo Emperador, Juan Demóstenes, Santa Clara y Veracruz, tras afrontar una crisis económica que tiene a todos los empleados sin recibir el pago de su salario desde hace un mes.

Según el representante de Veracruz y presidente del Consejo Municipal, Gregorio Ángeles este mes de agosto solo se les dio un presupuesto de $5 mil a cada junta comunal, que no “alcanza para hacerle frente ni al pago de la planilla, ni mucho menos los servicios básicos y mucho menos para invertir en obras o proyectos en las comunidades. Yo tuve que pedir prestado para pagarles a mis funcionarios”. De acuerdo a Ángeles, la excusa que le dan las autoridades del Municipio sobre esta crisis es que las empresas no están pagando impuestos. “No podemos más.



vamos a sugerir cerrar las juntas comunales para darle la opción a los funcionarios de que busquen otra fuente de ingreso para que lleven el sustento a su hogar”, expresó el representante.



Por su parte, los concejales tienen previsto tomar otras medidas contra el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró tras esta crisis.



“Los Concejales que no somos del mismo partido del alcalde Sánchez Moró vamos a exigirle su renuncia. Además que estaremos solicitando al Contralor General de la República que realice una Auditoría Forense en el Municipio de Arraiján para determinar cuál es la causa de la crisis económica”, dijo Ángeles.



Funcionarios protestan

El pasado mes de julio, funcionarios de diferentes Juntas Comunales en Panamá Oeste protestaron frente al Municipio por la exigencia de la paga adeudada, pero solo les saben decir que “no hay plata”.

Apelación de la condena de 7 años de prisión del Alcalde sigue sin resolver

ML | El recurso de apelación contra la sentencia de 84 meses de prisión (7 años) por el delito de peculado, en perjuicio del Municipio de Arraiján está en manos del Segundo Tribunal de Justicia. En julio del 2017 se vinculó a Sánchez Moró en la contratación de jugadores y técnicos del equipo de la LPF, Santa Gema Fútbol Club, en la Alcaldía, quienes recibían salarios sin asistir a laborar en dicho Municipio.



