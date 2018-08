Presidente del Concejo de Arraiján anuncia cierre de las juntas comunales por falta de pago

El presidente del Consejo Municipal de Arraiján Gregorio Ángeles afirmó que esta semana cerrara sus Juntas Comunales por falta de pago a sus funcionarios.

“Estamos hablando de los trabajadores de todo el municipio que no ha cobrado. Es muy triste someter a un pueblo por una planilla que sobrepasa los 700 mil balboas y no se les pueda hacer frente. No se está pagando el seguro o deducciones como prestamos, autos, casa y eso va a traer consecuencias peligrosas para los funcionarios, detalló Ángeles, quien es representante del corregimiento de Veracruz.

“Vamos a cerrar las juntas una a una porque no podemos más. Por lo menos yo en mi junta tengo una planilla de ocho mil dólares y tuve que pedir prestado para pagarles la quincena a los empleados”, agregó.

Los dirigentes comunales anunciaron que solicitaran a la Contraloría General de la República que intervengan con una auditoria forense que aclare si se están o no pagando los impuestos y en que se invierte el dinero.

“La justificación de ellos es que las empresas no están pagando los impuestos. Si es así tiene una casusa justa porque yo no voy a pagar los impuestos si no sé qué van hacer con ese dinero y cuando venga la otra administración me digan que yo no he pagado. No sé si la ley permite cerrar la junta pero cómo vamos a hacer no podemos obligar a los trabajadores si no le estamos pagando”, afirmó el político.

El Muncipio de Arraiján cunmplirá dos meses sin pagarle a sus empleados. En el distrito de Arraiján existen 4 mil comercios de los cuales unos 227 mil pagan sus impuestos mensualmente, el resto de ellos cancelan los impuestos anualmente para aprovechar el descuento del 10%.