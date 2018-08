Más de un millón de balboas se han incautado en Chiriquí, relacionados al blanqueo de capitales

Un millón 579 mil, 181 balboas presuntamente producto de actividades relacionadas con el narcotráfico, han sido incautados durante el presente año en la provincia de Chiriquí, esto como parte del trabajo que el Ministerio Público en conjunto con estamentos de seguridad como el Servicio Nacional de Fronteras y Dirección General de Aduanas, han desarrollado en esta región, específicamente en los puestos de control.El último de los casos se registró el pasado miércoles en el puesto de control de San Isidro, próximo a la comunidad de Quebrada Grande, en el sector de Paso Canoas, cuando un vehículo tipo pick up transitaba por el área y procede a ser verificado. Es en ese momento cuando el conductor se da la fuga por lo cual agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), les da persecución ubicando el automóvil.Una vez el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Drogas, procede con la diligencia y registro al vehículo se da con la incautación de 590 mil 320 balboas, los cuales estaban ocultos en la parte trasera dentro de dos sacos.Hasta este momento no hay aprehendidos relacionados al caso, no obstante, la Fiscal Ninfa González aseguró que mantienen investigaciones que se desarrollan en conjunto con SENAFRONT, a fin de dar con quienes resulten responsables por ello.Producto de los casos relacionadas al delito de blanqueo de capitales, registrados en presente año, se mantienen detenidas a 10 personas de las cuales tres son mujeres, dos ciudadanos de nacionalidad costarricense y el resto nacionales. Todos mantienen medida de detención provisional.