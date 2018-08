Le imponen medida cautelar de notificación a exalcalde de Colón

Luego que personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Colón se apersonaran a la residencia y oficinas de Portobelo Stereo en busca del ex alcalde Dámaso García, a quién el Ministerio Público le sigue una investigación por la pérdida de un retroexcavadora del Municipio de Colón, el político se presentó junto a su abogado Alexis Singlair a la sede de la institución para notificarse.

Según información vertida por el Ministerio Público el 26 de julio el exburgomaestre compareció a indagatoria tras cinco citaciones.

”Se le pidió a él y su abogado esperar en el Despacho Instructor para notificarle de una medida cautelar. El exfuncionario se levantó de donde estaba y se fue con su representante. Debido a esto, se ordenó su conducción y se notificó a la Subdirección de Investigación Judicial y a la Policía Nacional para dar cumplimiento a lo dispuesto” detalló la institución en la red social.

Al implicado se presentó a la sede donde se le impuso la medida cautelar de firmar los lunes y viernes.

Al respecto García afirmó que esta es una percusión política orquestada por el presidente de la República Juan Caros Varela y el actual alcalde de la ciudad de Colon, Federico Pollicani.

“Este es el precio que me está haciendo pagar Juan Carlos Varela y Federico Pollicani por servirle a Colón. Han dicho que me he robado millones de dólares y no han podido probar nada, ni lo probarán. Todos lo que están haciendo tiene patas cortas”, dijo el funcionario en entrevista a Telemetro.

El político expresó que está siendo objeto de amenazas.

“Ellos pueden poner todas la medidas cautelares que prefieran pero no voy a cesar en mi intento de ser diputado por el circuito 3-1 y tampoco voy a cesar, de pese a las amenazas que han hecho, de que si no bajo las criticas le van a poner cinco años de cárcel hijo Joseph Daniel García.

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación el 5 de septiembre de 2016 por la presunta comisión del delito contra la administración pública (peculado), en perjuicio del Municipio de Colón y se acreditó la vinculación del exalcalde al hecho.