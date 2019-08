Los principales mitos sobre la vacuna y la influenza

Algunos mitos o dudas que surgen alrededor de la vacuna de la influenza confunden a la población, lo que lleva a acciones incorrectas de personas que rechazan vacunarse por haber escuchado información no verificada.

El Ministerio de Salud respondió a las preguntas más frecuentes sobre el tema.



¿Se puede aplicar la vacuna si la persona tiene gripe?

“Si el estado general es bueno y se está cursando con una enfermedad leve, no hay problema; es similar que con otras vacunas a virus muertos”.



¿Hay posibilidad que aún aplicándose la vacuna se padezca la enfermedad?

“No, la vacuna contiene el virus de la gripe muerto y no puede causar la enfermedad de la gripe”.



¿Cada cuanto tiempo debe ser administrada la vacuna?

“Lo óptimo es vacunarse antes del inicio del invierno. Además, la vacuna antigripal confiere protección por 6 a 12 meses, por lo que se requiere la vacunación anualmente, por lo que debe recibir la vacuna este año a pesar de haberse vacunado el año pasado. La vacuna de la gripe generalmente está disponible a partir del mes de mayo”.



¿Tiene la vacuna de la influenza efectos secundarios?

“Los efectos secundarios son infrecuentes, leves y transitorios, en su mayoría reacciones en el sitio de la aplicación (hinchazón, dolor, endurecimiento y enrojecimiento); raramente puede ocasionar dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, sudoración, cansancio y escalofríos”.



¿Las embarazadas pueden ser vacunadas?

“Sí, la vacunación antigripal se recomienda para embarazadas en cualquier trimestre de gestación. La vacunación de la madre proporciona protección a su bebé recién nacido. La vacuna antigripal es una vacuna segura tanto para la madre como para el bebé. Durante la lactancia la madre puede recibir también la vacuna y mientras esté dando lactancia exclusiva estará protegido su bebé, ya que no se pueden vacunar a los bebés menores de 6 meses, por lo que la forma de protegerlos es dando pecho de una madre ya vacunada”.



¿Dentro de los fallecidos este año por la influenza había alguno vacunado?

“No, hasta la fecha todas las personas que se han complicado y han fallecido, pertenecían a los grupos de riesgo y no habían recibido la vacuna antigripal del año en curso”.



¿Cuál es el riesgo de una persona que no pertenece al grupo más vulnerable (embarazadas, niños menores de 5 años, mayores de 60 años, enfermos crónicos?

“Aquellas personas que no están en los grupos de riesgo y que no se han vacunado de la gripe, pueden adquirir la gripe, pero el riesgo de complicaciones es bastante más bajo”.

Gripe, influenza y resfriado, ¿qué son?

El médico Xavier Sáez-Llorens, pediatra- infectólogo, se refirió a la diferencia que existe entre un resfriado común y la influenza. “Gripe es sinónimo de influenza. El resfriado es una afección respiratoria mucho más benigna que usualmente produce moco, congestión nasal, tos y algo de fiebre; la gripe usualmente se asocia a fiebre muy alta, escalofríos, dolores en los músculos, malestar general y a veces la gripe se complica con neumonía”.

En relación a la vacunación de las personas que no están en grupos de riesgo, Sáez-Llorens dijo que “si una persona que no pertenece al grupo de riesgo quiere vacunarse para no contagiarse y prevenir que le dé la infección, lo puede hacer, no hay una contraindicación por hacerlo”, pero añadió que es preferible inyectar a las personas en riesgo.





