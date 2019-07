Ausencia de delito genera archivo de querella contra Contralor

Este miércoles 31 de julio de 2019 se celebró una audiencia de control para revisar una decisión emitida por la Procuraduría General de la Nación que consta en el Acta 41-2019 de 28 de junio de 2019, mediante la cual se archivó la causa penal promovida por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República (U.N.C.U.R.E.P.A.) por supuesto delito contra la Administración Pública en sus modalidades de Abuso de autoridad e Infracción de los Deberes de Servidores Públicos, contra el Contralor. “Nadie en esta Sala duda de lo legítimo y loable que es la actividad que realiza UNCUREPA en beneficio del conocimiento de los ciudadanos de sus derechos como consumidores. No obstante, el debate jurídico que plantean es ajeno a esta jurisdicción penal; es a la jurisdicción contencioso administrativa a la que le concierne su conocimiento...” de esta forma, el Magistrado Olmedo Arrocha Osorio, actuando como Juez de Garantías, concluyó su argumentación de decisión para confirmar el archivo de una causa penal contra el Contralor General de la República.U.N.C.U.R.E.P.A. consideraba que el Contralor había abuso de su cargo al no ser refrendadas unas transferencias de fondos concursables que ACODECO les había autorizado para contribuir en la educación y conocimiento en derechos del consumidor.El artículo 275 del Código Procesal Penal permite al Ministerio Público archivar investigaciones penales si considera, entre otras causas, que no hay delito en los hechos investigados. A su vez, la Corte Suprema de Justicia es quien tiene la Competencia para juzgar al Contralor, en base al artículo 39 del Código Procesal Penal.