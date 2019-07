Piden mayor control al entregar idoneidad a los nuevos abogados

Abogados insisten en que debe haber una mayor exigencia a la hora de entregar una idoneidad para la carrera de abogacía. También aseguran que se debe revisar el pénsum académico en las universidades.

Según José Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), “no hay exigencia ni rigurosidad, por ejemplo, no se exige exámenes de pruebas de conocimientos, no se exige trabajo de graduación en muchas universidades, las clases no son presenciales”.



“Son una serie de anomalías que traen consigo baja calidad en la enseñanza de derecho”, afirmó Álvarez.



En relación a estos temas existe una iniciativa que fue presentada en la Asamblea Nacional, sin embargo, “en su momento” fue rechazada según Juan Carlos Araúz, presidente electo del CNA. Se trata del proyecto de ley 249 que establece la aprobación a un examen de conocimientos éticos y prácticos de la abogacía.



Araúz también señaló que “una vez seamos juramentados haremos una convocatoria a los presidentes de las organizaciones con la finalidad de establecer el Consejo General de la Abogacía, entre otros temas, con la finalidad de hacer un diagnóstico sobre la realidad actual de la abogacía panameña”. Araúz será juramentado el próximo 9 de agosto.



El jurista también agregó que “uno de los temas a debatir es una nueva ley de la abogacía y dentro de esta, sin lugar a dudas, ocupa parte de las preocupaciones la calidad de la enseñanza universitaria”.



Para Maritza Cedeño, primera vicepresidenta del CNA, “la falta de conocimiento del código de ética, la falta de capacidad por parte de los abogados, puede venir de una educación limitada y pienso que se debería impulsar el examen profesional para los nuevos graduados”.



Para el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal el problema radica en el “relajamiento que hay por parte de las autoridades de la Universidad de Panamá”. “(La UP) ha permitido que operen carreras de derecho en universidades que no cumplen con los requisitos básicos para la formación de licenciados en derecho, por otro lado está la facilidad con que la Corte otorga la idoneidad sin tener requisitos mucho más complejo”, mencionó Bernal.







MAYELA DE SEDAS

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

twitter: @MayelaDeSedas

Instagram:@MayelaDeSedas