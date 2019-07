Ministra Turner confirma 36 muertes a causa de la influenza

ML | La ministra de Salud, Rosario Turner, informó ayer que el sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica ha confirmado 36 defunciones por el virus de la influenza en el país.



"Eran muertes prevenibles, porque se tiene la vacuna, se tiene que entender la problemática de salud pública", manifestó. Turner aseguró que están priorizando los recursos a grupos vulnerables.

“Estamos poniendo la casa en orden. No podemos estar mandando vacunas a las empresas y no tener un informe. No podemos estar mandando vacunas a grupos que no están en riesgo. Menores de cinco años, mujeres embarazadas, los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas tienen que vacunarse en las instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social”.