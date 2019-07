Cortizo niega que se quieran desmantelar las fiscalías

El mandatario Laurentino Cortizo reaccionó por las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sobre supuestas amenazas para que renuncie a su cargo que por ley le corresponde ocupar hasta el año 2024, el presunto intento de desestabilizar las Fiscalías Anticorrupción y el traslado de al menos 20 unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).



“Yo no sé quien la ha presionado ni he hablado con ella. El tema también es el respeto que tiene cada trabajador y su derecho a vacaciones no significa que se le haya quitado a ningún investigador. El país quiere que se concreten los casos, son cinco años investigando”, afirmó Cortizo durante una reunión con miembros del CoNEP.



El constitucionalista Ernesto Cedeño comentó que Porcell debe “presentar pruebas que corroboren sus afirmaciones. De nombres propios, de las personas que se alude, quieren desestabilizar el Ministerio Público”.