Aspirantes a magistrado realizaron prueba de conocimientos generales

De los 16 aspirantes para el cargo de magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que superaron la Fase I del concurso abierto N.° 01-CACJ-2019, para ingresar al Órgano Judicial, 15 acudieron este martes, 23 de julio, para la aplicación de la prueba de técnica de conocimientos generales, en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá “Dr. César Augusto Quintero Correa”.De acuerdo al Consejo de Administración de la Carrera Judicial, los aspirantes que pasen dicha prueba serán citados para el próximo lunes, 29 de julio, para que realicen la prueba psicológica.La entidad detalló que tanto la prueba técnica como la psicológica corresponden a la Fase II del Concurso Abierto, que cuenta con cinco etapas, por lo que las próximas serán el curso de formación y pasantía, el concurso de oposición y la entrevista ante la unidad nominadora y la sociedad civil.“Para la convocatoria realizada del día 2 al 9 de mayo de 2019, ingresaron al Sistema Informático de Selección de Recursos Humanos 49 aspirantes, de los cuales 10 no registraron documentación alguna, de tal manera que fueron citados para cotejar sus documentos 39 aspirantes”, destacaron en una nota de prensa.Agregaron que de los 39 aspirantes citados, 4 de ellos no comparecieron, 1 anunció que no acudiría y otro se retiró voluntariamente, por lo que los aspirantes que fueron evaluados sumaron 33.Finalizado el proceso de evaluación de documentos, y una vez resueltos las reconsideraciones presentadas, los aspirantes que superaron la Fase 1 fueron 16 y 17 aquellos que no lo hicieron.