SPIA solicita a la Asamblea una nueva Ley de Contrataciones Públicas

Una nueva ley de Contrataciones Públicas y no reformas, es lo que reclama la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), para acabar con la discrecionalidad en los pliegos de cargos que conduce a actos de corrupción, según destacaron en un comunicado.El abogado Carlos Gasnell, especialista en contrataciones públicas, cuestionó en su presentación la excesiva discrecionalidad de los que redactan los pliegos de cargos, sumado a la cantidad de reclamos de empresas cuando culmina el acto público, retrasando el inicio de los proyectos.Otro de los aspectos en la actual ley, y que se espera sea reformado en el proyecto que debe discutirse en la Asamblea Nacional, es la estandarización de los contratos y pliegos de tal manera que se parezcan lo más posible entre las instituciones del Estado, que el registro de proponentes asuma un papel más protagónico y que las evaluaciones tengan lugar al momento de obtener la certificación.Por su parte, el ingeniero Rogelio Delgado, ex presidente de la SPIA y actual director de la Regional de Azuero, manifestó que en el nuevo proyecto de ley de Contrataciones se exigirá mayor transparencia y el impulso de acciones concretas que eliminen la corrupción y que justifiquen técnicamente la inversión de los dineros públicos en las obras a desarrollar.El ingeniero Delgado hizo énfasis también en los denominados Términos de Referencia (TDR) que generalmente son confeccionados para favorecer a algún proponente en particular y en los que descalifican a los profesionales nacionales de la ingeniería y arquitectura por una serie requisitos no pueden cumplir.A juicio del ex presidente de la SPIA, los contratos de diseño, construcción y financiamiento no han contribuido al buen ejercicio de la ingeniería y arquitectura en el país.