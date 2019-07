Nuevo récord de compradores interesados para subasta electrónica de Geisha

Un nuevo récord de compradores interesados en ir a la puja y repuja para la subasta electrónica del mejor café del mundo, el Panamá Geisha, se registró este sábado 13 de julio de 2019.

Para el próximo 16 de julio, 177 personas buscarán quedarse con los mejores lotes de los Geishas Lavados y con Procesos, Tradicionales Lavados y con Procesos, al igual que los Pacamaras.

La Asociación de Café Especial de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés) subastará 49 lotes que contienen 5,650 libras del café que alcanzó los mejores puntajes en la cata internacional The Best of Panama, confirmó Plinio Ruiz, Presidente de la SCAP.

Ruiz explicó que corresponden a 2,300 libras de Geishas Natural con Procesos, 1,900 libras de Geishas Lavados, 300 libras de Pacamaras, 950 libras de café Tradicional Natural y con Procesos, y 200 libras de Tradicionales Lavados.

La subasta electrónica iniciará a las 6:00 p.m., hora de Panamá, con un precio base por libra de B/.20.00 para los lotes de Geisha y B/.10.00 para los lotes de café Tradicionales y Pacamaras.

La cantidad de compradores fue superada a la del 2018, donde solo se inscribieron 124 compradores. Sin embargo, este año hay compradores de 24 países que ya están listos para la subasta electrónica y corresponden a: Inglaterra, Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Corea de Sur, Nueva Zelanda, Taiwán, Japón, Singapur, Hong Kong, Australia, Canadá, Suiza, Colombia, Filipinas, Indonesia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Suecia, Irlanda, Vietnam, Kwait y España.

El interés por llevarse el mejor café de Panamá sigue creciendo, dijo Ruiz, pero SCAP está preparada para enviar los lotes una vez culmine la subasta electrónica ya que los granos están empacados al vacío, listos para su exportación.

“Hay mucho interés por llevarse el mejor Geisha del mundo, hay mucha curiosidad por probar este café por su sabor, el nivel de calidad es superior y nosotros nos exigimos ofrecer la mejor calidad del café de Panamá y es superior al café que se vendió el año pasado”, dijo.

Wilford Lamastus, propietario de los lotes de café Geisha que superaron los 95 puntos sobre la base de 100 puntos en la reciente cata internacional The Best of Panama, con el Elida Geisha Green Tip Natural Estates y Elida Geisha Green Tip de Lamastus Family Estates, y quien además logró el precio más alto en la historia del café a nivel mundial, al vender en el 2018 la libra de café en B/.803.00, explicó que cada subasta electrónica no es fácil saber cuál será el resultado, hay muchas expectativas pero en las experiencias previas, los precios de esta subastas van al alza.

“Nos ponemos súper felices cuando se vende bien este café, porque no gana solo el dueño del lote, gana el país, gana Panamá, porque a pesar de ser un país pequeño tenemos el mejor café del mundo. Este café los compradores lo utilizan para promover, para regalar, atraer gente, para darles a conocer el café mejor pagado del mundo”, especificó.

El éxito de los productores de café especial de Panamá se debe a que trabajan en equipo y comparten las experiencias que han resultados positivas y este año, el café que más puntaje logró, se le aplicó un proceso anaeróbico y luego, fue sometido a un proceso largo de secado, dando como resultado la altísima calidad y el puntaje más alto en las catas internacionales The Best of Panama.