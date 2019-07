Autoridades universitarias ordenan investigación tras enfrentamiento de estudiantes

A raíz las agresiones entre grupos estudiantiles de diferentes corrientes políticas dentro del campus central de la Universidad de Panamá, las autoridades de la casa de estudios superiores designaron una comisión especial de disciplina para que investigue de manera objetiva todos los hechos que tuvieron lugar el día 11 de julio de 2019.

Según un comunicado, para esta investigación identificaron a sus participantes, para deslindar el nivel de responsabilidad por los actos y agresiones que se produjeron, tal como lo establece el artículo 342 del Estatuto Universitario.

“Para la Universidad de Panamá no existe nada que los universitarios no podamos conseguir a través del dialogo, el respecto y la tolerancia. Esta es una institución de educación superior que no avala el uso de la violencia, la agresión y el terror, como forma de imponer criterios sobre los demás.

Cualquier perturbación injustificada y desproporcionada en esta institución, que pueda poner en peligro la seguridad universitaria, deberá ser rechaza firmemente por toda su comunidad”, manifestaron.

El rector, en reunión extraordinaria con vicerrectores, decanos y directores de centros regionales, ordenó la revisión inmediata de las normas para la escogencia del seguro estudiantil e inclusión de los correctivos que sean necesarios; las actividades de autogestión de quioscos, fotocopiadoras, entre otras, con la finalidad de fortalecer la coherencia en el ejercicio del auténtico derecho de las asociaciones estudiantiles; y las condiciones de los representantes estudiantiles en los órganos de gobiernos y juntas directivas, con la intención de normar aspectos como la edad del estudiante, el concepto de estudiante regular, la condición de no graduado con anterioridad e índice académico, entre otros.

La tarde del jueves 11 de julio, miembros de la asociación estudiantil que conforman la Unión de Estudiantes Universitario (UEU) y el grupo Pensamiento y Acción Transformadora (PAT), se enfrentaron dentro de la Universidad de Panamá, campus central por temas relacionados con la confrontación por el seguro estudiantil, tema que fue puesto en discusión ante el consejo administrativo.