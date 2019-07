Ministra afirma que revisarán política migratoria de Panamá

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Doris Zapata consideró que se debe revisar la política migratoria de Panamá.



Zapata expresó que se instalará una mesa de trabajo con representantes del ministerio de Seguridad y del Servicio Nacional de Migración "para poder nosotros establecer como padre responsable una política que hable de cada uno de los temas y realmente tener una política migratoria en Panamá”.



El martes, la diputada Zulay Rodríguez presentó un anteproyecto que busca poner "un orden y control" ante la flexibilidad de las normas que permiten el ingreso de extranjeros en el país.

"Si ponen en peligro las plazas de trabajo o las profesiones de los panameños, se van, que todos los que adquirieron permisos provisionales de regularización migratoria tienen seis meses para poner sus papeles en orden, si no pueden se les dará un mes de prórroga. Concluido el tiempo y si no tienen sus documentos, se van”, comentó la primera vicepresidenta de la AN.