Presentan nuevos testigos en caso “pinchazos”

La Fiscalía presentó este martes 9 de julio cuatro nuevos testigos ante el Tribunal de Juicio Oral, en que se investiga al expresidente de la República Ricardo Martinelli.



En esta audiencia presentaron cinco pruebas testimoniales del Ministerio Público, el cual aseguró en un comunicado que a la fecha han expuesto un total de 35 pruebas testimoniales.



El acto, que inició a las 9:30 a.m. de la mañana, culminó con el contrainterrogatorio a un ex diputado de la Asamblea Nacional, seguidamente, se presentó un ex funcionario del Ministerio de la Presidencia para el período 2009 – 2014, y tres colaboradores de una empresa proveedora de internet, que se encarga de instalación de antena, mantenimiento y reparación de este servicio de red.



Para este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Ildeman Camaño de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, mientras que el imputado estuvo representado por los abogados Sidney Sitton y Alfredo Vallarino.



La audiencia entra en receso y se reanudará este jueves 11 de julio, a las 9:00 a.m., en la sala N° 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ubicados en Plaza Ágora.

Culmina por hoy el juicio oral del caso #EscuchasTelefónicas , donde se contó con 3 testigos que instalaron el servicio de internet en el Consejo de Seguridad. El fiscal William Granados brinda detalles a los medios. Se reanudará la audiencia el 11 de julio a las 9:00 a.m. pic.twitter.com/syQXdxbFdF — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 9 de julio de 2019