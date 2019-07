Diputada presenta iniciativa para acaba con el desorden migratorio

Con el objetivo de poner "orden y control" ante la flexibilidad de las normas panameñas que permiten el ingreso de extranjeros al país, la diputada del PRD y primera vicepresidenta de la Asamblea, Zulay Rodríguez presentó ayer un anteproyecto de Ley migratorio.

“Si ponen en peligro las plazas de trabajo o las profesiones de los panameños se van, que todos los que adquirieron permisos provisionales de regularización migratoria extraordinaria tienen 6 meses para poner sus papeles en orden, si no pueden se les dará un mes de prórroga y si no cumplen con esto se van, si no tiene una fuente legal de ingreso, solvencia económica, se van del país”, dio a conocer la diputada Rodríguez.



Durante la presentación del anteproyecto ante el pleno de la Asamblea, la diputada aseveró que “ya no podemos subsidiarlos más, le pagamo, centros escolares, transporte”. Además la parlamentaria recalcó que “basta ya, si nosotros no defendemos nuestro país más nadie lo va hacer, no son los de afuera los que nos dieron los votos, son los panameños”.



La iniciativa de Ley de la perredista contempla conformar una unidad migratoria para la realización de un censo para los extranjeros, así como también revisar si han cometido ofensas administrativas y si las cometieron, no podrán retornar al país en un periodo de 15 años.



“En nuestro territorio hay aproximadamente 3.8 millones de nacionales y más de 1 millón de extranjeros. Entiendo la crisis que existe en otros países, pero debemos poner un control porque somos un país con muchas limitaciones”, dijo Rodríguez.



Al finalizar, Rodríguez detalló que esta iniciativa también contempla derogar los decretos emitidos por la gestión de Juan Carlos Varela.

Rafael Rodríguez

Presidente de Arena

“Espero que el debate de este anteproyecto de ley tenga la participación de todos los sectores, y sea de manera consensuada para que no afecte ni a nacionales ni a extranjeros”.

Van más de 685 extranjeros retenidos

ML | El Servicio Nacional de Migración ha retenido a 688 extranjeros durante operativos realizados en los cinco meses del 2019, la mayoría de ellos son colombianos, cubanos y venezolanos. Las principales causas de retención son: estatus irregular, estadía vencida, laborar sin permiso, entre otros causas.