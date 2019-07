El Idaan abrió la convocatoria para el concurso público de su nuevo director y subdirector

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) señaló mediante un comunicado la apertura del concurso público para la selección de ternas de su nuevo director y subdirector, que posteriormente serán remitidas al Órgano Ejecutivo.



"Todo aquel que aspire ser director y subdirector del IDAAN deberá ser ciudadano panameño, contar con título profesional universitario en materia a fin de la entidad (Ingeniería Civil, Sanitaria, Industrial, Ambiental, Administración y demás profesionales similares), tener experiencia administrativa no menor de cinco ahos; no haber sido condenado por delito contra el patrimonio, la fe y la administración pública o por defraudación fiscal o delito electoral; no ser cónyuge, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad, ni segundo de afinidad de algún miembro de la Junta Directiva", indica el comunicado del Idaan sobre esta convocatoria.



Cabe destacar que la Ley 77 de 28 de diciembre de 2001 que reorganiza y moderniza la institución establece que: "la Junta Directiva de la entidad tiene la obligación de seleccionar la terna de candidatos para cada cargo, dentro de los sesenta días siguientes al inicio de cada periodo presidencial y comunicará al Órgano Ejecutivo quien escogerá al funcionario dentro de los treinta días calendario siguientes".