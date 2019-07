Las bolsas plásticas no se usarán en 16 días

El próximo 20 de julio no se podrán usar bolsas de polietileno en supermercados, farmacias y minoristas, por lo que los usuarios tendrán que recurrir al uso de bolsas reutilizables, de tela u otro material, debido a que entra a regir la Ley 1 de 19 de enero de 2018.



Según la Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Rita Spadafora “la reducción va a ser significativa y eso va a tener un gran impacto, porque vamos a tener menos contaminación de alcantarillas, ríos y mares. Con ello la disminución de muertes de especies marinas por consumo de plástico”.



“Calculamos que en los supermercados en Panamá, usamos 400 millones de bolsas plásticas de polietileno al año”, agregó Spadafora.



Para Adolfo Trute, de la Fundación Promar “la medida es la purificación de ríos, costas y mares que están totalmente contaminados por plástico”. Con él coincidió la ambientalista y representante de Tortugas Pedasí, Margaret Von Saenger, quien agregó que “eso es una de las principales causas de muerte de las tortugas marinas, porque es muy similar a las medusas”.



Los ambientalistas consultados indicaron que es importante que se vigile que la ley se cumpla y solicitaron a la población que coopere.



El establecimiento puede restringir que los consumidores entren con bolsas, para evitar el robo. No obstante, si están dobladas y no se usan hasta llegar a la caja para transportar la mercadería, no debe limitarse su uso. Los comerciantes pueden optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables siempre y cuando la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la competencia (Acodeco) fiscalice que sean vendidas a precio de costo.

