Ministra de Educación busca consenso en el José Dolores Moscote

Luego de tres semanas continúas de paro en el Instituto José Dolores Moscote, la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos se trasladó al plantel para llegar a un consenso y levantar el paro.



Esta medida se dio porque la comunidad educativa de este centro demanda mejoras en materia de infraestructura. Además, la escuela ha sido blanco de robo en seis ocasiones.



Gorday de Villalobos dijo a su llegada al centro educativo que el objetivo de su visita es buscar un mecanismo para que los estudiantes puedan retornar a sus clases.



La ministra adelantó que están realizando coordinaciones con la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad para buscar una medida paliativa como instalación de cámaras de seguridad, mientras sea construido el muro perimetral.



“Si no hay seguridad no podemos avanzar con el tema de tener un ambiente de aprendizaje, la seguridad no es solo el área perimetral, la ventilación, ambiente, comodidad lo mínimo para generar procesos de aprendizaje”, destacó la titular del Meduca.



Tras su intervención, Gorday se reunió con docentes para escuchar sus quejas y soluciones.