Asep anuncia nuevas tarifas eléctricas, aunque asegura que el 76.5% de clientes no tendrán ajustes

El 76.5% de los clientes que reciben el servicio de electricidad en sus hogares, un total de 876 mil 820, no recibirá ningún ajuste en la tarifa eléctrica correspondiente al segundo semestre del año 2019 que inicia el 1 de julio, informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).



De acuerdo con la entidad, de este total de clientes que no percibirá ajuste, un total de 364 mil 416 corresponden a de EDEMET, 336 mil 359 a ENSA y otros 176 mil 45 EDECHI, mientras que únicamente el 24.5% que no son subsidiados, debido a que consumen una tarifa superior a los 300 kWh, percibirán un ajuste de 7.9% para los clientes regulados y del 9.3% para los grandes clientes.



“Esta actualización tarifaria, correspondiente al segundo semestre del 2019, se realizó con base a la revisión de los contratos de suministro vigentes, revisión de tarifas de transmisión que conlleva un pago a favor de los clientes por la suma de 24 millones de balboas, reducción de costos de generación en ENSA por 9.7 millones de balboas, debido a pago de fianza de un contrato de suministro, así como fijar la referencia del precio del bunker en 55.00 $/ barril y del gas natural en 2.60 $MM/BTU”, detallaron en un comunicado.



Roberto Meana, director de la ASEP, destacó que esta tarifa eléctrica se ha calculado considerando únicamente el subsidio establecido en las resoluciones de Consejo de Gabinete: No.60 de 23 de junio de 2015 y No.146 de 27 de noviembre de 2017, las cuales establecen que todos aquellos clientes que consumen hasta 300kWh no tendrán incrementos en sus facturas, así como tampoco tendrán incremento en sus tarifas los clientes de EDECHI, salvo aquellos que se encuentran en la tarifa MTH y ATH (10 clientes en total).



Dentro del informe se desglosó el aporte del Estado al Fondo de Estabilización tarifaria (FET) por 25.1 millones de balboas y al Fondo tarifario de Occidente (FTO) de 25.4 millones de balboas para un total de 50.5 millones de balboas, para el segundo semestre del año 2019.



La entidad explicó que para evitar que el 24.5% de los clientes no subsidiados no perciban un ajuste del 7.9% y del 9.3%, respectivamente, el Estado tendría que suministrar un aporte adicional al FET por la suma de 47.63 millones de balboas, el cual debe ser analizado por la nueva administración a partir del 1 de julio de 2019 y, de adoptarse, se requeriría de una aprobación por parte del Consejo de Gabinete.





Roberto Meana, director de la @AsepPanama, explicó que los clientes que consuman hasta 300kwh no registrarán ajuste en sus facturas de luz. Vía @onassis33 pic.twitter.com/y4DTHVuiCr

— Metro Libre (@MetroLibrePTY) 28 de junio de 2019