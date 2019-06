Sesiones extraordinarias cierran sin progreso

El llamado a sesiones extraordinarias que hizo el Órgano Ejecutivo para discutir y aprobar 12 temas, entre ellos las designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Electoral, directivos de la Autoridad del Canal de Panamá y leyes que el Gobierno catalogó como indispensable antes de dejar la administración, fue infructuoso.



Los diputados de las bancadas opositoras del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), que son la mayoría en la Asamblea Nacional, solo discutieron y aprobaron el proyecto de Ley 778, que creó un bono extraordinario para los jubilados y pensionados.

Desde su aprobación, la presidenta de la Asamblea Yanibel Ábrego no ha convocado a los 71 diputados para una sesión en el pleno. Por su parte, las diferentes comisiones de trabajo de la AN discutieron varios proyectos de leyes, pero no lograron pasarlos al pleno.

En la lista de temas que no se lograron aprobar se incluían las designaciones de Roberto Roy y Marietta Jaén para la Junta Directiva de la ACP. También la aprobación de Luis Antonio Camargo Vergara, Katia Di Bello Becerra, Judith Cossú Admadé, Luis Tapia González, como magistrados de la CSJ.

La Comisión de Presupuesto citó por undécima vez a la Ministra de Economía y Finanzas Eyda Varela de Chinchilla para que rindiera informe, pero a días de culminar la gestión renunció al cargo.