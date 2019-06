El expresidente Arístides Royo fue designado como nuevo ministro de Asuntos del Canal

Luego de la declinación de Samuel Lewis Navarro, el presidente electo Laurentino Cortizo anunció que Arístides Royo será el nuevo ministro designado para Asuntos del Canal.



“Anuncio al país que el Ministro designado para Asuntos del Canal es el expresidente de la República, Arístides Royo. Confío en que con su experiencia y trayectoria trabajará por los mejores intereses del Canal de Panamá y en beneficio de todo el país”, destacó Cortizo en su cuenta de Twitter.



Royo fue el trigésimo octavo presidente de la República de Panamá, de 1978 a 1982, también ha ejercido como ministro y embajador.



Además, fue miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos Carter, firmados en 1977.

He comunicado a @NitoCortizo que consideraciones personales y profesionales requieren que decline la designación con que me honrara recientemente. Le he reiterado mi apoyo incondicional e irrestricto al Buen Gobierno donde seguiré colaborando donde sea requerido mi aporte.