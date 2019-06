Fábrega propone soluciones para inundaciones en Calle Uruguay

El alcalde electo del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, prometió una solución provisional a las inundaciones que se registran en la revitalización de calle Uruguay, en Bella Vista.



Fábrega informó que “se instalarán nuevos cajones pluviales y bombas, con el fin de llevar el agua a la Bahía de Panamá, mientras concluye el proyecto a finales de este año”.



“Buscamos que este sistema de tuberías existente, más estas cuatro bombas, nos ayuden grandemente a poder mitigar el exceso de agua que se concentra en calle Uruguay, que en muchos casos inundan negocios y residencias", señaló Fábrega.



“Estos trabajos estarán costando aproximadamente entre 300 mil y 350 mil dólares. Podría ser más o menos, porque hay una realidad y es que a medida que avanzamos, nos estamos encontrando con cosas inesperadas, no existe un plano que diga que tubería pasa por tal lugar”, resaltó.



Agregó que esta misma propuesta será posteriormente estudiada para aplicar en otros lugares como Vía Argentina y el parque Urracá.

“Se debe mucho a proveedores”

El alcalde electo José Luis Fábrega manifestó que “no ha recibido un informe sobre cómo están las finanzas del Municipio de Panamá”.

Por otro lado, señaló que “me he encontrado con muchas obras inconclusas, hemos visto que tenemos que hacer muchos pagos a proveedores”.

Respecto a los funcionarios dijo que “tenemos profesionales y se va a empoderar al servidor público municipal. El que no trabaja no puede justificar su salario ni su puesto de trabajo, aquí no nos va a temblar la mano, el que trabaja no tendrá problemas”.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz