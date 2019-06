Lanzan campaña de concienciación sobre la infertilidad

Cerca de 50 millones de personas en el mundo sufren de infertilidad, sin embargo, aún es un tema tabú. Por eso IVI Panamá lanzó una campaña que busca concienciar a la población y pretende dar voz a una enfermedad poco conocida en el país.

“Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la infertilidad como enfermedad, existen muchas personas que la padecen en silencio, sin conocer que con la ayuda de un diagnóstico temprano y los tratamientos de reproducción asistida adecuados, pueden lograr su deseo de concebir un hijo”, explica el Dr. Saúl Barrera, director de IVI Panamá.



Impotencia, vacío, soledad, vergüenza, son sentimientos comunes que pueden llegar a experimentar la pareja o las personas que padecen infertilidad. Está enfermedad está cada vez más latente entre nosotros, cualquier persona puede estar padeciéndola, algún familiar, compañero de oficina o su manicurista. Incluso podría ser usted, destacó el especialista.



Cada año en los EE. UU., 1 de cada 8 parejas experimenta infertilidad, según la Asociación Americana de Medicina Reproductiva (ASRM). “En Panamá no hay una cifra exacta, la infertilidad puede estar afectando a cerca del 20% de las parejas en etapa reproductiva”, añade el Dr. Barrera.



Es probable que las personas que experimentan problemas para concebir, no le digan a nadie su lucha, y seguramente nadie sepa ni lo sospeche. Sin embargo, eso no lo hace menos real ni tampoco significa que no necesiten ayuda.



Con esta campaña, IVI Panamá pretende crear conciencia acerca de la infertilidad, hacer visible esta enfermedad, mostrar apoyo a las personas que padecen infertilidad y que sepan que no están solos e invitar a la mayor cantidad de personas posibles, a que bajo el hashtag #VozALaInfertilidad dejen sus palabras de aliento y motivación, y que entiendan que su apoyo, puede hacer la diferencia hoy.



Es así como lanza un vídeo con testimonios e historias reales, poderosas y emotivas, de mujeres que pensaron que no lograrían ser madres y lo consiguieron, como muestra de apoyo y esperanza para cualquier persona que padezca infertilidad.



“Se necesita la ayuda de todos, por eso IVI Panamá, hace un llamado a ver, compartir y dejar sus palabras de aliento desde este enlace: https://ivi.com.pa/mes-de-la-fertilidad/ Haga que suceda, y comparta el enlace con su familia, amigos, colegas y vecinos, pídales que compartan su apoyo y que deje un mensaje de aliento. Juntos, podemos brindar apoyo a quienes experimentan esta epidemia silenciosa, y todo comienza con usted”, concluyeron en la nota.