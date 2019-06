Martinelli aprovecha medida y pide apoyo al nuevo gobierno

Seis días cumplió Ricardo Martinelli de estar bajo arresto domiciliario y a pesar que su defensa no logró una medida cautelar menos severa, la excarcelación ha sido disfrutada por el expresidente.



En las redes sociales circularon videos de la celebración del día del padre, donde se ve al exgobernante cantando al son de mariachis, junto a un grupo de familiares, amigos y su esposa, Marta Linares. Martinelli retomó la publicación de sus habituales mensajes de Twitter, como lo hacía antes de su detención y hasta abrió una nueva cuenta de Instagram, que no es pública.



“Nunca me imaginé que después de casi 8 años de recibir palo parejo, donde a diario se me calumnió e injurió por medios oficialistas aún mantenga 91% de aceptación popular, no el rechazo de otros. Gracias mi pueblo, estas injusticias pronto acabarán pues nada mal he hecho”, expresó el exmandatario en su cuenta de Twitter.



Mientras tanto, se han hecho públicas las fotos con las amistades que lo han ido a visitar, tras un año de estar detenido en El Renacer. Entre estas personalidades están: su madre, Gloria Berrocal de Martinelli; Alfredo Vallarino, su abogado; Guillermo Ferrufino, uno de los exmiembros de su Gabinete, el abogado Alejandro Pérez; entre otros.

Martinelli también ha destacado su intención de colaborar para que el país avance. “Ahora vengo a quedarme, a recuperar mi nombre. Vamos a contribuir con el nuevo gobierno para que las cosas se hagan bien y echar a Panamá para adelante y regresar a ser la tacita de oro”, dijo el exgobernante en una entrevista concedida a NexTV. Martinelli, que comentó que “no le guardo ningún rencor a nadie”, también señaló que con su nueva medida cautelar se siente como “pez en el agua” y feliz de poder ver a todos sus familiares que tenía muchos años de no ver.



Anunció que ahora se dedicará a recomponer su vida familiar, personal y su negocio; y entre otras cosas destacó que aún no tiene tiempo para pensar en aspirar políticamente a nada.



El nuevo Gobierno



Martinelli, durante su participación en las redes sociales ha aprovechado para hacer un llamado a la población y apoyar al presidente electo Laurentino Cortizo. Además se puso a disposición para “para mejorar la calidad de vida del pueblo”.



Las restricciones



La madrugada del pasado 12 de junio, el Tribunal de Juicio concedió el cambio de medida cautelar a depósito domiciliario, tras cumplir con el tiempo máxime de estar detenido, sin condena, tal como establece el Código Procesal Penal.



Pero a pesar de estar en su casa, Martinelli tiene una restricción para dar declaraciones públicas sobre su caso. Además tiene una prohibición de salida del país y el juzgado mantiene en su poder sus tres pasaportes.



Martinelli es vigilado durante las 24 horas del día por unidades de la Policía Nacional, quienes también lo custodian hacia las audiencias del juicio oral que se le sigue por pinchazos.

ML | El juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli se reanudará mañana a las 9:00 a.m., con el contrainterrogatorio de otro de los testigos de la fiscalía que hasta el momento ha presentado a 7 testigos. Ayer el fiscal dijo que el testigo reconoció siete correos y dos audios personales que habían sido interceptados sin autorización judicial.

