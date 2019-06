Panamá necesita construir un reservorio multipropósito para garantizar el agua

Seguridad hídrica y cambio climático fue el tema del Foro de Ambiente organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, para tratar sobre el problema de administración y calidad del agua en Panamá.Mercedes Eleta de Brenes, Presidente de APEDE se refirió a la prioridad imperante de atender este tema porque de no hacerlo, la gestión del agua será más difícil en el futuro debido a que los efectos impredecibles del cambio climático, el crecimiento de la población y el uso de la tierra, determinarán los patrones de disponibilidad y uso del agua para consumo de la población, la operación del Canal de Panamá y el desarrollo de las actividades productivas.En este sentido, Emilio Sempris, Ministro de Ambiente, presentó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica al año 2050 que establece una inversión de 11,000 millones de dólares y 560 proyectos que deben desarrollarse en este período.“Panamá es uno de los cinco países que más agua recibe a nivel mundial, pero no se han hecho las inversiones suficientes para poder administrar el recurso. Necesitamos tener un reservorio multipropósito para garantizar el consumo humano y la operación del Canal de Panamá”, destacó el ministro.Por su parte Daniel Muschett, Administrador de Proyectos de Capacidad Hídrica de la ACP, destacó que a fin de año, la entidad presentará los estudios técnicos para la construcción de tres reservorios multipropósitos ubicados en el Río La Villa, Bayano y Río Indio.“Se busca que estos proyectos no solo satisfagan el consumo de agua potable, sino que también tenga el potencial para irrigación, turismo, navegación porque se busca que la población alrededor de estos proyectos tenga un beneficio”, explicó.El objetivo de estas infraestructuras es que el agua que cae la podamos retener de alguna manera para cubrir la demanda de consumo que ubica a Panamá entre los países que más demanda del recurso tiene.El foro contó además con expositores internacionales para conocer las experiencias de Colombia en gestión sostenible del agua a través de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible; de México en mecanismos financieros y emisión de bonos de carbono para abordar el cambio climático, y las experiencias en Latinoamérica en cuanto a la gobernanza y administración del agua con especialistas del BID.Eduardo Reyes, vicepresidente de la Comisión de Ambiente de APEDE concluyó la actividad con el mensaje de que no podemos esperar más en este tema “Hay que actuar ya”.