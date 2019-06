La SPIA está preocupada por las contrataciones públicas

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) aseguró que en los proyectos de los últimos períodos de gobierno han observado con preocupación que, licitaciones amparadas en la Ley de contrataciones públicas, resultan abiertamente excluyentes para las empresas y profesionales panameños.



En un comunicado, la SPIA destacó que estas licitaciones incluyen condiciones innecesarias y requisitos financieros que no aportan al logro de la calidad y seguridad de las obras, buscando “resultados administrados” y no el interés público al que alude la mencionada Ley.



“Esta situación ha causado una evidente recesión en la industria de la construcción y toda la actividad económica que se genera a partir de esta, al evidenciarse una discriminación de las empresas y profesionales locales, adicional a una presencia importante de ingenieros, arquitectos y técnicos no idóneos que violan la Ley 15 de 26 de enero de 1959”, destacaron en la nota.



Agregan que la modalidad “Llave en mano” debe ser a través de proyectos sometidos a regulaciones que garanticen equidad, transparencia, competitividad, que eliminen la sobrevalorización de las obras, y sobre todo que no propicien corrupción e ineficiencia, ni excluyan deliberadamente la participación de nuestros profesionales y de empresas panameñas.



“Nuestro país inicia una nueva etapa el próximo primero de julio con un nuevo gobierno; son muchas las expectativas que se generan con respecto a este evento que reviste tanta importancia para la vida nacional. Las fórmulas que se utilicen a partir de entonces para las contrataciones públicas deben asegurar transparencia, competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, en estricto cumplimiento con la Convención de la ONU contra la Corrupción. Deben eliminar discrecionalidad y garantizar una inversión eficiente de los dineros de los contribuyentes”, manifestaron.