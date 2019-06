Payasos quieren su sindicato

Un grupo de payasos de Panamá se organizan para crear un sindicato que defenderá sus derechos, asesorados por la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP).





El explosivo Copetín acompañado por el payaso Obi (con lentes) afirmó que “nuestro movimiento ha llegado a Panamá para organizar a todos los payasos, los animadores infantiles, pintacaritas y todas las personas que tengan que ver con actividades de animación en el país, porque en Panamá, por muchos años se ha desvalorado este arte y se ha irrespetado, por eso queremos demostrarle a la sociedad que somos profesionales en este arte.





De igual forma, indicó que por sus filas han pasado más de 200 payasos, pero “hay muchos compañeros que no han visto que solo organizados podemos llegar a nuestros objetivos, por ello estamos en las acciones para crear el sindicato, para regular la actividad como se hace en otros países, donde se recibe capacitación y entrenamiento, si no es así, uno no puede ir a un parque".

* Con información y foto de James Aparicio.