Bomberos evacúan el hospital San Miguel Arcángel por fuerte olor a gas

Personal administrativo, médicos y auxiliares, pacientes y familiares que se encontraban la mañana de este miércoles 12 de junio de 2019 en las instalaciones del hospital Integrado San Miguel Arcángel fueron desalojados, luego que un fuerte olor a gas se sintió hasta el cuarto piso de la institución, informó el director de nosocomio Rafael De Gracia.

“Súbitamente se empezó a sentir un olor realmente intenso a gas, la verdad no tenemos ni idea de dónde viene, si es un tanque de gas abierto, si es una ráfaga de viento que lo trajo, si en la construcción alguien trabajó con gas y no nos dijo; porque no tenemos instalaciones que requieran gas, pero era tan fuerte que se sentía hasta el cuarto piso. En cuestión de 25 minutos lograron alojar todo el hospital y llamar a los bomberos frente a las situaciones de seguridad que se han dado recientemente en el país”, detalló el médico.

Se informó que cada uno de los pacientes salió con personal de apoyo y se coordinó con el Hospital Santo Tomás para trasladar a los pacientes que requieran un tratamiento especializado.