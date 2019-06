Los requisitos para ser director de la CSS

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social anunció los requisitos del Concurso de Selección del Director General de la Institución, cuyo periodo comprende entre el 13 de junio y el 27 de junio de este mes.



El candidato deberá redactar un escrito no mayor de dos páginas en el que consten una exposición de motivos y la descripción de las capacidades personales que posee para acceder al cargo.

También tendrá que presentar su hoja de vida en la cual describa los títulos universitarios, entiéndase licenciatura, postgrados, maestrías y/o doctorados; además de las capacitaciones, seminarios o diplomados que posea en temas afines al cargo, ya sea administración, finanzas, seguridad social o salud pública, así como sus diferentes experiencias y ejecutorías.



La Junta Directiva también aclaró que quien se postule deberá ser mayor de 35 años de edad y de nacionalidad panameña. Será indispensable presentar una certificación que acredite al postulante al menos cinco años de experiencia en administración o en finanzas y una certificación expedida por la CSS en la cual se haga constar que no aparezca en la lista de morosos al momento de postularse al cargo.

Una tercera certificación deberá ser entregada, la cual deberá ser expedida por la DIJ, en la que se haga constar que no ha sido sancionado por la comisión de un delito doloso.

Los interesados tienen hasta el 27 de junio para entregar la documentación, en un horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en la Secretaría General de la CSS, en el primer piso del edificio 519 de Clayton. Para mayor información puede consultar al 513-0474/513-0450.

Parentesco será tomado en cuenta

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social informó que entre los requisitos documentales del concursante, está presentar una declaración jurada notarial, que indique que no tiene parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, entre sí, ni con los miembros de la JD de la CSS o los miembros del Consejo de Gabinete.

La declaración también debe recalcar que no es propietario o dignatario de una empresa proveedora de bienes o servicios a la CSS y que no ha sido declarado en quiebra por una autoridad judicial. Además se detalló que el candidato no podrá haber sido sancionado por la CSS por incumplimiento de cualquiera norma.