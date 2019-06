Magistrado Ayú Prado se reúne con funcionarios judiciales de Estados Unidos

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, José Ayú Prado se reunió con altos funcionarios de diversos organismos de Justicia de los Estados Unidos en el marco del programa de acercamiento y relaciones que se lleva a cabo entre ambos países.

Un ciclo de reuniones que sostienen miembros de la CSJ con corporaciones internacionales vinculadas a la lucha contra el delito.

En los asistentes estuvieron representantes la Special Operations División (SOD), la Office of Foreing Operations de U.S. Departament of Justice (DOJ) y la Drug Enforcement Administration (DEA).