Varela: 'Me llevo a muchos enemigos'

“Yo me llevo a muchos enemigos en este cargo. 12 narcotraficantes en la cárcel de Punta Coco, me llevo a empresarios que estuvieron la Lista Clinton y yo no los incluí, ellos tienen que saber porque los incluyeron”, declaró el presidente Juan Carlos Varela durante la entrega del nuevo simulador para la formación de controladores aéreos y el nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo Alterno, ubicado en Howard.

“Me voy preocupado por la búsqueda de fuentes hídricas alternativas para aumentar la capacidad de los lagos del Canal de Panamá. Creo que es el reto más importante del país, espero que se tome en cuenta esto para la ratificación de los nuevos directores del Canal, porque el nuevo administrador necesita respaldo para avanzar con esos proyectos y evitar las restricciones de calado”, expresó el mandatario.

La ratificación de los nuevos directivos del Canal de Panamá se encuentra en el paquete de propuestas presentadas ante la Asamblea Nacional, al igual que el contrato Ley con Minera Panamá.

“La Asamblea tiene que aprender de lo que paso el 5 de mayo y entender que hay que legislar para el país. El próximo 14 de junio se darán las primeras exportaciones de cobre del país y era importante que esto pasara con seguridad jurídica. Una ley que tiene cuatro artículos le hemos dado cuatro meses para debatir… Podrían discutir un artículo por mes y la hubiesen pasado”.

También se refirió a las personas que tenían contratos con el Estado que fueron revocados por considerarlos “lesivos”.

“Uno no puede culpar a los demás por los errores que comete y ese es el problema que hay en este país. Si uno está en la vida pública tiene que entender que uno administra recursos del Estado que le pertenecen a todos los panameños, que el poder es pasajero y se utiliza para servir, no para servirse. Me voy con esa satisfacción”, concluyó.