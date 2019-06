Operan en Estados Unidos a menor sobreviviente de explosión en Costamare

El menor de cinco años que sobrevivió a la explosión en Costa Sur y que fue trasladado ayer a Estados Unidos en un avión ambulancia, es intervenido quirúrgicamente en el Shriners Hospitals for Children, de Texas.Según se informó, mediante esta primera intervención quirúrgica, cuya duración aproximada es de tres horas, se procederá a quitar la piel quemada para evitar infecciones y recibirá una piel temporal.Además se harán evaluaciones de oídos y ojos. Mientras que sus pulmones están trabajando bien y están cumpliendo su función, al igual que su presión arterial, que informaron está en óptimas condiciones, por lo que no requiere medicamentos.Cabe mencionar que el Shriners Hospitals for Children es un hospital pediátrico especializado y además un centro de investigación y enseñanzas.