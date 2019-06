Tribunal de Cuentas condena a exdirector del IMA

Edwin Cárdenas, exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), fue encontrado responsable por la lesión patrimonial de 5.6 millones de dólares contra el Estado por el caso relacionado con el manejo de los recursos de fondos del fideicomiso del Programa Para Solidaridad Alimentaria, reveló la Fiscalía General de Cuentas.De acuerdo con la resolución de cargos dictada por el Tribunal de Cuentas 1-2019 del 3 de enero 2019, se declaró responsable directo a un vinculado por la lesión patrimonial en contra del Estado por un monto de B/. 5, 647,294.26, suma que incluye los intereses generados desde el momento de la irregularidad hasta la fecha de emisión de la resolución, que suman B/.488,967.56.“Es importante destacar que, esta es la condena más alta que se logra en la jurisdicción de cuentas desde que fue instituida en el año 2009, por actos en contra de los bienes estatales. Corresponderá ahora liquidar esta sentencia al juzgado ejecutor de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas”, destacaron en la nota.Según la resolución, el hecho consistió en que los funcionarios encargados de la administración y manejo de los recursos del programa ejecutado por el IMA, no realizaron la debida planificación en el proceso de compra, manejo y distribución de los productos alimenticios (logística), dando como resultado el pago excesivo por el trámite no oportuno de los contenedores y las mercancías recibidas en los puertos navieros.Agrega que la pérdida por deterioro, la descomposición de las mercancías y el pago de los productos no recibidos en bodega, ocasionaron el perjuicio económico a las arcas del Estado.La investigación efectuada por la Fiscalía General de Cuentas constató que hubo un incremento en los costos de descarte, destrucción de productos (arroz y cebolla), incineración y almacenaje portuario de los 86 contenedores donde reposaban los alimentos.