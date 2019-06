El Instituto General Tomás Herrera propone educación con disciplina

Levantarse a las 5:00 a.m. para arreglar su ropa, estirar la cama y luego salir a la rutina de actividad física, posteriormente cumplir con su horario de clases y finalizar la jornada llevando a cabo tareas extracurriculares vinculadas a la agricultura, mecánica, electricidad y plomería, es parte de la disciplina que buscan revivir los egresados del Instituto Militar General Tomás Herrera, que operó desde el 4 de mayo de 1974 hasta 1989, y graduó a más de 2 mil estudiantes en 13 promociones.

Para Ricardo Espinosa, quien se graduó en la quinta promoción a la que denominaron “Panamá Primero”, reabrir este instituto sería una buena alternativa para formar a jóvenes con disciplina y con educación de primera con la intención de enfrentar cualquier reto en el futuro.

“La gente realmente no sabe que no se trata de formar militares, por que el 70% de los que ingresaron a este colegio no siguieron la carrera militar. Hoy en día hay profesionales en todas las ramas, con la base fundamental enfocada en la disciplina”, destacó Espinosa.



Por su parte, Hugo Cuellar, otro tomasito y quien es ingeniero civil de profesión, recordó que la formación que se dictaba en este instituto era de alto nivel, tanto disciplinario, físico y académico.

Cuellar forma parte de la Fundación de Egresados de este plantel, los cuales han expuesto la iniciativa de reabrir el “Instituto General Tomás Herrera”, excluyendo la palabra militar. Esta iniciativa ya tiene un avance y es la aprobación del Ministerio de Educación (Meduca). En 2017 se aprobó la oferta de educación media (Bachiller en Ciencias) para el Instituto General Tomás Herrera. Hasta el momento el gobierno electo ha dejado en claro su intención de apoyar la iniciativa de los también llamados “Tomasitos”.

La propuesta del grupo de Tomasitos ha generado diversas reacciones, entre ellas de los que defienden la reapertura. El general retirado Rubén Darío Paredes aplaudió la idea y sugirió elevar el nivel de bachiller hasta universitario.

“Pensemos en grande, creo que se debe implementar el concepto, no solo a nivel de bachilleres sino a nivel universitario”. Paredes pidió “no improvisar” con este proyecto que refleja un avance en la educación con disciplina.

Graduó a más de 2 mil hombres en 13 años

El General Omar Torrijos fue quien dio paso a la creación del Instituto Militar General Tomás Herrera, inspirado en un modelo del Colegio Militar Leoncio Prado, de Lima, Perú.

El Instituto Militar General Tomás Herrera fue inaugurado el 4 de mayo de 1974, los primeros se graduaron en 1976. El 20 de diciembre de 1989 fue atacado por el ejército de Estados Unidos durante la invasión, por lo que se ordenó su clausura. De los últimos 7 mandatarios de Panamá, 4 han pasado por academias militares.

Reinelda C. Álvarez O.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: @Karolinalvarez