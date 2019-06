Un millón de exámenes en los laboratorios de la CSS de Chiriquí en 2019

Cerca de millón 37 mil 25 pruebas de laboratorio se llevaron a cabo en la provincia de Chiriquí en los primeros cuatro meses de 2019, según detalló el Departamento de Laboratorio de la Caja de Seguro Social (CSS).



Entre los exámenes más realizados están los de hematología, química, inmunoquímica e inmunología, urinálisis, parasitología y bacteriología.



Los análisis se clasifican como internos y externos: corresponden a los pacientes hospitalizados y cuartos de urgencias y los externos, relativos a los que refiere el Ministerio de Salud, clínicas privadas, patronatos y otras unidades ejecutoras.



Los números corresponden a los laboratorios de las siguientes unidades de la CSS en la provincia: Hospitales Regional Rafael Hernández, Dionisio Arrocha, de las Policlínicas Gustavo Ros, de David; Pablo Espinosa J., en Bugaba; Ernesto Pérez Balladares padre, en Boquete; las Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de Nuevo Vedado, de Dolega y la de Divalá.



Los horarios de atención de los Departamentos de Laboratorio de la provincia son:



• Hospitales de Puerto Armuelles y Regional en David, 24 horas.

• Policlínicas de Bugaba y David, de 6:00 a.m., a 11:00 p.m.

• Policlínica de Boquete, 6:30 a.m., a 3:00 p.m.

• ULAPS de Nuevo Vedado, 6:00 a.m., a 3:00 p.m.

• ULAPS de Dolega y Divalá de 7:00 a.m., a 3:00 p.m.