Trabajadores del proyecto Cuatro Puente sobre el Canal en huelga por incumplimiento de la empresa

Alrededor de 150 trabajadores que laboran en la limpieza del área oeste de lo que será el cuarto puente sobre el Canal de Panamá mantiene paralizada la obra desde el lunes 27 de mayo de 2019 en protesta por supuestos incumplimientos del Código de Trabajo panameño.



El Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, es la encargada de la obra.

“En un mes hemos tenido tres huelgas por emplear a trabajadores sin contrato ni seguro social ni incluirlos en las pólizas, uniformes, salarios y temas de seguridad. La empresa tiene de ocho a 10 personas trabajando, los demás son subcontratistas entre operadores, limpieza del área sobre tema de explosivos, movimiento de tierra y adecuar el área del manglar bajo el mirador, etc”, explica Moisés González, funcionario del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).



Los obreros han solicitado reuniones con las empresas contratistas sin recibir respuesta alguna, de igual forma, se entrevistaron con los representantes del consorcio con los que, denunciaron, la comunicación no ha sido fluida, debido a que no manejan el idioma español; por lo que han solicitado la intervención de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).



“La empresa es miembro de la Capac por lo que hemos seguido los procedimiento y solicitado el avenimiento programado para hoy, 30 de mayo de 2019, pero la empresa la pospuso para el martes 4 de junio de 2019. Hablamos con los encargados por medio de los traductores, porque no hablan español, y ha sido difícil; con una empresa que no la orientaron de la mejor manera, llega a Panamá y piensa que es meter a las personas a trabajar sin pagarle seguro, no le hace contrato, una violación al general al Código de Trabajo y a las leyes panameñas”, detalla el dirigente.



El documento presentado contiene alrededor de 20 peticiones que deben ser respondidas 48 horas después de presentado. De no encontrar soluciones, el siguiente paso sería presentar un pliego ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.



Un consorcio chino recibió hoy la autorización del Gobierno panameño para iniciar la construcción del megaproyecto que tiene un costo de mil 420 millones de dólares.