Juicio oral a Martinelli se retrasa tras objeción de la defensa

Desde tempranas horas de la mañana inició la audiencia del juicio oral que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos, y para este jueves se esperaba la comparecencia de un testigo protegido a petición de la Fiscalía.

De este testigo, quien se encontraba desde las 9.35 a.m. en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), se informó, en primera instancia, que ofrecería su indagatoria bajo un circuito cerrado, pero la Fiscalía adelantó que el testigo haría las declaraciones en la sala de audiencia bajo un disfraz, que le cubriría rostro, calzados y manos, y que no se le distorsionaría la voz.

Sin embargo, el Fiscal Ricaurte González, destacó que la defensa de Martinelli, encabezada por el abogado Carlos Carrillo, objetó la participación de este testigo ya que requerían conocer la identidad del testigo, pero el Tribunal de Juicio rechazó la petición.

No conforme con esto la defensa también alegó que esta situación del testigo protegido era ilícita y que debió darse en la fase intermedia y no en este momento del juicio oral, esto provocó dos recesos que hasta pasado el mediodía no le habían permitido rendir declaratoria al testigo número 8430145.

Por su parte los abogados querellantes solicitaron al juez que ya pusiera un alto al tema de las objeciones de la defensa de Martinelli, alegando que solo buscaban retrasar o dilatar el juicio para que el testigo no rindiera declaratoria.

El fiscal González expresó que este testigo era muy clave en el juicio oral y agregó que seguirán sustentando de manera cronológica los hechos.

Mientras que el abogado Carrillo señaló que "hay que aclarar que todos los elementos están en el expediente, aquí lo único que se está buscando es traer otra realidad que no está en el testimonio ni en la documentación y se ha vinculado a Martinelli por encima de la realidad, eso por una parte, yo no he visto acción de la Fiscalía para proteger y tomar medidas en la denuncia que presentó Rivera Calle, yo no he visto que se haya desmantelado o separado al Secretario del Consejo de Seguridad, institución que fue señalada por un perito de la propia institución del Instituto de Medicina Legal, nos preocupa porque hemos tenido conocimiento de amenazas a otras personas relacionadas con la defensa y es producto de la impunidad que permite el Ministerio Público".